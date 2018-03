Frimout flitst je terug naar de jaren '80 08 maart 2018

Na een korte winterslaap schiet de Nederlandstalige band Frimout 2018 op gang met de nieuwe single 'Flits me terug'. Het nummer is overduidelijk een knipoog naar het herkenbare geluid van grote hits uit de jaren '80. Frontman Stef Willems schreef het nummer samen met Pieter Schrevens, die bekend is van onder meer Mirranda en Five Days.





Frontman Stef Willems: "Pieter Schrevens en ik hadden afgesproken in een repetitiekot in Het Depot in Leuven om voor het eerst samen muziek te maken. Op een paar uur tijd hadden we tekst en muziek van wat de meest dansbare single tot nu toe is van Frimout. Toen ik de demo voor het eerst aan onze producer Steve Willaert liet horen, was die meteen verkocht. Het flitste hem meteen terug naar de periode '80 toen hij bijna continu in een opnamestudio woonde. 'Flits me terug' is meteen ook de titel van onze theatertour in het najaar. We gaan naast ons eigen repertoire ook de beste Nederlandstalige muziek uit Nederland en België van de jaren '80 brengen. Ik denk bijvoorbeeld aan 'Kronenburg Park' van Frank Boeijen en 'Ik leef voor jou' van Ann Christy. Meer info: www.frimout-band.be





