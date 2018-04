Freddy Vranckx (62) stopt met politiek HARTPROBLEMEN ECHTGENOTE LIGGEN AAN BASIS ONVERWACHT AFSCHEID BART MERTENS

03 april 2018

02u23 0 Leuven Geheel onverwacht zet Freddy Vranckx (62) een punt achter zijn politieke loopbaan. "Bij mijn echtgenote is een hartprobleem vastgesteld. Hoewel het niet levensbedreigend is, doet het je wel nadenken. Sommige dingen overstijgen de politiek", klinkt het.

Enkele maanden geleden was Freddy Vranckx nog bijzonder strijdvaardig met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. De voormalige burgemeester van Lubbeek was de voorbije jaren actief in de oppositie na twee termijnen als burgemeester en wilde kost wat kost zijn partij Open Vld terug in de meerderheid brengen vanaf 2019. Dat doel wilde hij bereiken met de 49-jarige Pascale Alaerts als nummer één op de verkiezingslijst. Zelf zou Freddy Vranckx als politiek boegbeeld plaats twee innemen op de lijst maar dat gaat geheel onverwacht niet door. De reden? Freddy Vranckx stapt na een carrière van 30 jaar uit de politiek.





Preventief onderzoek

"Het was een moeilijke beslissing maar het is de juiste beslissing", zegt Freddy Vranckx (62). "Ik laat me geregeld preventief onderzoeken door een cardioloog en deze keer ging ook mijn echtgenote mee. Er werd bij haar helaas een hartprobleem vastgesteld. Het is niet levensbedreigend maar zo'n nieuws komt toch hard aan. Op het moment dat je te horen krijgt dat er iets mis is met het hart van je echtgenote begin je na te denken. We gaven altijd 200 % van onszelf maar er is meer in het leven dan politiek. Na veel gesprekken met mijn echtgenote, mijn familie en mijn vrienden heb ik besloten om een punt te zetten achter gemeentepolitiek. Ik heb mijn ontslag ingediend als gemeenteraadslid en ik zal dus niet op de verkiezingslijst van Open Vld staan."





Stemmenkanon

Open Vld Lubbeek verliest met het afscheid van Freddy Vranckx haar boegbeeld. Vranckx verscheen 30 jaar geleden op het politieke toneel in Lubbeek en was meteen een stemmenkanon. Hij werd tweede schepen en daarna eerste schepen om vervolgens in 2000 de burgemeesterssjerp binnen te halen. Dat bleef hij twaalf jaar lang. "Ik kan terugblikken op een mooie carrière", vertelt Freddy Vranckx. "Met Open Vld kon ik veel realiseren voor de burgers. We hebben een mooi verhaal geschreven. Vooral de jaren als burgemeester waren de kroon op het werk. Ik heb al gehoord dat ze mij de titel van ereburgemeester willen geven. Dat is fijn. Ik ga alvast nog een mooi afscheidsfeest geven voor de burgers van Lubbeek. Dat hebben ze meer dan verdiend." Nog dit: Freddy Vranckx blijft wel actief als zaakvoerder van zijn elektrozaak Sound &n Vision Projects.