FOTOREPORTAGE: Kunstenfestival Ithaka palmt verlaten klooster in Bart Mertens

20 februari 2019

Studentenkoepel LOKO maakte zopas de locatie voor 27ste editie van Ithaka bekend. Van 5 tot 10 maart neemt het Leuvense kunstenfestival Ithaka haar intrek in het Klooster van de Broeders van Liefde en dat is zonder twijfel een verborgen parel in de Leuvense binnenstad zoals u in onze fotoreportage kan zien.

Kunstenfestival Ithaka is al toe aan de 27ste editie en biedt jonge kunstenaars de kans om hun werk tentoon te stellen voor een groot publiek. Uniek gegeven: jaar na jaar slaagt organisator LOKO erin om een een leegstaande of vergeten locatie in Leuven gedurende één week omgetoverd tot een kunsttentoonstelling met tal van nevenactiviteiten zoals optredens en workshops. Dat is dit jaar niet anders want de studentenkoepel palmt van 5 tot 10 maart het Klooster van de Broeders van Liefde in. “Net door de combinatie van een prachtige locatie en kunstwerken van 13 beginnende kunstenaars trekken we een breed publiek aan. Ithaka is voor de meerderheid van onze bezoekers een eerste kennismaking met hedendaagse kunst”, aldus coördinator Jasper Tweepenninckx.

Laatste kans

Het Klooster van de Broeders van Liefde in de Brusselsestraat werd jarenlang uitgebaat als zorgcentrum voor ouderen. In 1862 werd het zorgcentrum door de Zuster der Armen gesticht totdat ze de werking van het centrum overdroegen aan de Broeders van Liefde. Het klooster heeft ook een tijdlang dienst gedaan als studentenresidentie. Vandaag is het kloosterdomein eigendom van Ion die een nieuw project ontwikkelen voor het klooster. De 27ste editie van Ithaka is dus de laatste kans voor geïnteresseerden om een kijkje te nemen in het gebouw, tenminste toch in de huidige vorm.

Kindernamiddag

Er zijn overigens redenen genoeg om een bezoek te brengen aan Ithaka want het festival biedt een straf programma aan de bezoekers. “Ook dit jaar kiezen we voor een breed aanbod aan activiteiten waarmee we een zo breed mogelijk publiek willen aanspreken”, zegt coördinator Willem Vanderhoydonks. “Zo organiseren we onder andere een Poëzie- en Wijnavond op dinsdag en een Kindernamiddag op zaterdag. Het is erg belangrijk voor ons dat iedereen zich welkom voelt om een kijkje te nemen op Ithaka, zowel studenten als Leuvenaars.”

Geïnteresseerden kunnen Ithaka bezoeken van dinsdag 5 tot en met zondag 10 maart, telkens vanaf 14 uur. Tijdens het weekend gelden andere openingsuren. Meer info: www.ithakafestival.be