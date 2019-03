FOTOREPO: Ontdek de geheimen van verlaten klooster tijdens kunstenfestival Ithaka Laatste kans om verborgen parel te bezoeken... Bart Mertens

06 maart 2019

17u15 2 Leuven In het Klooster van de Broeders van Liefde is kunstenfestival Ithaka van start gegaan. Nog tot 10 maart krijgen bezoekers de kans om het klooster te bezoeken, daarna gaat een projectontwikkelaar aan de slag om de verborgen parel een nieuwe bestemming te geven.

Studentenkoepel LOKO heeft voor de 27ste editie van Ithaka een bijzondere locatie op de kop getikt: het Klooster van de broeders van Liefde in de Brusselsestraat, een parel in de binnenstad. Het festival ging zopas van start en loopt nog tot 10 maart. Het is de ideale gelegenheid om het klooster te bezoeken, want normaal gesproken kom je niet verder dan de spreekwoordelijke poort. Bovendien krijgt het klooster binnenkort een nieuwe bestemming. Het domein is immers eigendom van Ion, die een nieuw project zal ontwikkelen voor het klooster.

Net door de combinatie van de prachtige locatie en kunst trekken we een breed publiek aan Jasper Tweepenninckx

Uiteraard is niet enkel de locatie van een uitzonderlijk niveau, ook de kunsttentoonstelling met tal van nevenactiviteiten zoals optredens en workshops scoort. “Net door de combinatie van een prachtige locatie en kunstwerken van 13 beginnende kunstenaars trekken we een breed publiek aan. Ithaka is voor de meerderheid van onze bezoekers een eerste kennismaking met hedendaagse kunst”, aldus coördinator Jasper Tweepenninckx.

Voormalig zorgcentrum

Het Klooster van de Broeders van Liefde in de Brusselsestraat werd jarenlang gebruikt als zorgcentrum voor ouderen. In 1862 werd het zorgcentrum door de Zuster der Armen gesticht totdat ze de werking van het centrum overdroegen aan de Broeders van Liefde. Het klooster heeft ook een tijdlang dienst gedaan als studentenresidentie.

Geïnteresseerden kunnen Ithaka nog bezoeken tot en met zondag 10 maart, telkens vanaf 14 uur. Tijdens het weekend gelden andere openingsuren. Meer info: www.ithakafestival.be