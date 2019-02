FOTOREPO: lente in Leuven Bart Mertens

14 februari 2019

17u30 0 Leuven Met temperaturen tot 15 graden in de zon was de winter heel even heel ver weg in Leuven. Onze fotograaf ging op pad en kwam terug met de eerste lentebeelden.

Een paar weken geleden sneeuwde het nog maar vandaag leek het wel lente. De temperaturen gingen stevig de hoogte in, met pieken tot 15 graden in de zon. Reden genoeg om met volle teugen te genieten van de zon die we de voorbije weken hard hebben gemist. Op de Oude Markt in Leuven liepen de terrasjes al snel vol en ook op andere locaties werden de terrasstoelen uit de spreekwoordelijke kast gehaald. Traditioneel wordt er ook genoten van de eerste lentegevoelens in het stadspark en dat was vandaag niet anders. Vooral de studenten lieten geen seconde verloren gaan van het voorsmaakje ‘lente’ dat de winter onverwacht naar Leuven heeft gebracht. Of het goede weer mee aan de basis lag van het feit dat er slechts een kleine groep Leuvense studenten naar Brussel trok om mee te betogen voor een strenger klimaat is een vraagteken. Of het veranderende klimaat mee aan de basis lag van deze vroege lentedag is eveneens en vraagteken maar één ding is zeker: het was genieten in het kwadraat voor de Leuvenaars die nu nog meer verlangen naar de komende lente.

