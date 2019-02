FOTO’S: Leuvenaars genieten van het zonnetje ADPW

17 februari 2019

18u05 4

De warme dagen van februari brachten de afgelopen dagen heel wat Leuvenaars op de been die kwamen genieten van het -voor deze tijd van het jaar- wel erg warme weer. Zo waren er heel wat mensen van het zonnetje aan het genieten in het Stadspark, maar even goed werd er genoten van een drankje op het terras van een café op onder meer het Herbert Hooverplein of de Oude Markt.