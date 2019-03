FOTO’S: carnavalisten laten alcoholcontrole niet aan hun hart komen ADPW

17 maart 2019

14u28 0

In het Leuvense stadscentrum vond zaterdagmiddag de carnavalsstoet plaats. Traditioneel gezien een belangrijke dag in Leuven en dat was ook te merken op de straten. Om 15.11 uur ging de stoet van start op het Sint-Jacobsplein. Prachtig uitgedoste voertuigen en mensen werden door een grote menigte kijklustigen door de stad begeleid.

De Leuvense politie voerde in het begin van de stoet een preventieve alcoholcontrole uit. De bestuurders van de praalwagens moesten allemaal blazen. Geen van hen bleek teveel gedronken te hebben.