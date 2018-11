Foodmarket De Smidse: één jaar na opening Miniversie van La Boqueria in Barcelona viert weekend lang feest Bart Mertens

15 november 2018

14u15 0 Leuven De Smidse in de Sluisstraat in Leuven bestaat exact één jaar. Het moest volgens Vic Haenen van ViRiX een miniversie worden van La Boqueria in Barcelona maar uiteindelijk werd het vooral een overdekte versmarkt op Leuvense maat. Dat doet geen afbreuk aan de meerwaarde die De Smidse wist te brengen in Leuven. “Exact één jaar na de opening staan we voor een feestelijk weekend”, zegt Erwin Mertens van De Kapblok.

In ver vervlogen tijden werden er hoeven gesmeed voor de paarden die ‘de Stella’ tot in de cafés brachten maar de smederij in de Sluisstraat viel ten prooi aan de tand des tijds. Toen het vervallen pand in 2012 in handen kwam van projectontwikkelaar ViRiX werd al snel duidelijk dat het niet eenvoudig zou worden om de oude smederij een nieuwe bestemming te geven.

Toch zag Vic Haenen van ViRiX potentieel in de renovatie van het gebouw en wel als overdekte versmarkt. Exact een jaar geleden opende de foodmarket de deuren onder de toepasselijke naam De Smidse.

“Barcelona heeft La Boqueria en Leuven heeft De Smidse. Waar elders in dit land kan je de beste slager en de beste Italiaanse chef samen onder één dak vinden met nog zoveel andere topproducten in de aanbieding? Nergens!”, liet Vic Haenen optekenen in november 2017.

De Smidse is uniek in Leuven Erwin Mertens, De Kapblok

Vic Haenen had zowaar een punt, al moeten we één jaar na de officiële opening wel de nodige bescheidenheid aan de dag leggen. Sommige zaken kenden een fantastische start, anderen eerder een aarzelende. De Smidse is weliswaar een aanwinst voor Leuven maar het is en blijft een miniversie van La Boqueria in Barcelona.

Een overdekte versmarkt op maat van Leuven, niet meer maar ook niet minder. Ondertussen is duidelijk geworden dat er nog groeimarge zit in De Smidse en met sterkhouders zoals koffiebranderij ROM, Ristorante Rossi en culinaire slagerij De Kapblok aan boord kan De Smidse uiteindelijk terugblikken op een behoorlijk startjaar.

“Uiteraard moet je altijd links en rechts bijsturen in een nieuw project maar al bij al ben ik tevreden na één jaar De Smidse”, zegt Erwin Mertens, meermaals bekroond slager van De Kapblok.

“De Smidse biedt de klanten een ruime keuze aan kwaliteitsproducten. Dat is uniek in de stad. Ondertussen zijn ook enkele zaken op zondag geopend en dat is een meerwaarde. Het kan altijd nog beter maar we zitten op de goede weg. Het beste bewijs daarvan zijn de vele activiteiten die de handelaars organiseren in het feestweekend dat nu voor de deur staat. We maken er iets speciaals van voor de klanten.”

Jeroen De Pauw

Op het programma onder meer optredens van Cirkus in Beweging maar ook live demo’s van ambachtelijke specialiteiten. Zo zal De Kapblok tonen hoe je een hertenkarkas moet uitbenen en deelt een violist kapblokham uit aan de klanten. Ook de andere handelaars delen gratis proevertjes uit aan de mensen. Televisiepersoonlijkheid Jeroen De Pauw, die ook een zaak heeft in De Smidse, komt dan weer aperotips geven op zondag.