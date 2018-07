Fontein op Hooverplein met succes getest 10 juli 2018

02u43 0 Leuven De grote waterspeelfontein, die de blikvanger van het vernieuwde Hooverplein wordt, is bijna klaar. De voorbije dagen heeft de aannemer met succes de hele installatie, met 68 lichtpunten en 60 waterspuiters, uitgetest. Met een diameter van maar liefst 18 meter, is de fontein een complexe installatie.

"De hele fontein bevat 248 ondergrondse leidingen", zegt schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a). "Alles bleek goed te werken, zowel de lichtspots, de vernevelaars als de waterspuiters."





Nu volgt de afwerking van de fontein en de verdere aanleg van het hele Hooverplein. Eind augustus, tegen de septemberkermis, moet alles klaar zijn. Sinds de invoering van het verkeerscirculatieplan heeft de auto op het Hoover- en Ladeuzeplein plaats gemaakt voor voetgangers, fietsers en beleving.





Op het Ladeuzeplein werd de rijweg heraangelegd in kasseien, zodat het plein mooi aansluit op de omliggende straten. Die werken zijn ondertussen klaar. Op het Hooverplein zijn de vernieuwingswerken nog volop aan de gang. De grote fontein, in het midden van het plein, is bijna klaar. De fontein van 18 meter doorsnede kreeg de vorm van het stratenplan van Leuven zoals Jacob van Deventer, de beroemde Nederlandse cartograaf het in 1550 uittekende.





"Je ziet in de tekening van de fontein de straatnamen, waar de stadsomwalling lag en waar de stadspoorten zich bevonden", zegt Robbeets. (ADPW)