Fontein op Hooverplein bijna klaar SPEELS WATERELEMENT WORDT BLIKVANGER VAN HERAANGELEGD PLEIN BART MERTENS

16 juni 2018

02u35 0 Leuven De grote waterspeelfontein op het Herbert Hooverplein is bijna een feit. Momenteel legt de aannemer de laatste hand aan de blikvanger van het vernieuwde plein. "De straten, de rivieren en de historische stadsomwalling zijn al goed zichtbaar in het ontwerp", zegt schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a).

Het Leuvense stadsbestuur maakt werk van meer water in de stad. Dat gaat van het openleggen van de Dijle tot nieuwe speelse waterelementen zoals de nieuwe fontein op het Herbert Hooverplein. Die fontein nadert stilaan de voltooiing en moet de blikvanger worden van het heraangelegde plein. "Het gaat om een waterspeelfontein met een verhaal en geschiedenis", legt schepen Dirk Robbeets (sp.a) uit.





"Het ontwerp symboliseert de middeleeuwse stadsomwalling van Leuven. De straten, de rivieren en de historische stadsomwalling zijn al goed zichtbaar in het ontwerp. We kozen voor het stratenplan van Leuven zoals de beroemde Nederlandse cartograaf Jacob van Deventer het in 1550 uittekende. Je ziet in de tekening de straatnamen waar de stadsomwalling lag en waar de stadspoorten zich bevonden."





68 lichtpunten

Momenteel legt de aannemer de laatste hand aan de grote waterspeelfontein die begin juli de ultieme test zal moeten doorstaan. Groot kan je trouwens letterlijk nemen want de fontein heeft een diameter van liefst 18 meter. "Het is best wel indrukwekkend", vertelt schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets. "Er zitten 68 lichtpunten en 60 waterspuiters in de fontein met 248 ondergrondse leidingen. Dankzij de leds in het ontwerp, zal de fontein ook 's avonds een meerwaarde bieden aan het vernieuwde plein. De stadsomwalling in de fontein is overigens gemaakt uit cortenstaal. Dat is een verwijzing naar de vandaag zeldzame ijzerzandsteen die gebruikt werd om destijds de omwalling te bouwen."





Belevingsplein

Met de realisatie van de waterspeelfontein krijgt het Herbert Hooverplein het karakter van een belevingsplein. Eerder moest de auto al wijken langs één kant van het plein ten voordele van de voetgangers en de fietsers. Ook het nabijgelegen Ladeuzeplein onderging ondertussen een transformatie naar belevingsplein. Daar rijden zelfs geen wagens meer.





"Het nieuwe Ladeuzeplein is klaar, maar op het Hooverplein is er nog werk. De komende weken worden de kleiklinkers op het plein en aan de Tiensestraat gelegd. Tegen ten laatste de septemberkermis moeten die werken volledig rond zijn", besluit schepen Dirk Robbeets.