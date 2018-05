Fontein op Centrale Werkplaatsen 12 mei 2018

02u26 0

De Centrale Werkplaatsen met Hal 5 is een trekpleister geworden in Kessel-Lo. Schepen en kandidaat-burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) kondigt aan dat er nog een tandje wordt bijgestoken voor het nieuwe kloppend hart in Kessel-Lo. "Sinds kort is het nieuwe terras met zicht op het Treinpark klaar en binnenkort krijgen de Centrale Werkplaatsen nog extra troeven. De brede strook tussen het Blauwputplein en Hal 4 krijgt een nieuwe invulling. Op vraag van de buurt gaan we de strook vergroenen en er speelwater voorzien. Momenteel zijn we met de aannemer in overleg over het ontwerp van de fontein. Als alles goed loopt beginnen we na de zomervakantie aan de aanleg en kunnen we tegen volgende lente volop genieten van de waterspeelfontein. Ook de restauratie van Hal 4 staat nog op het programma."





Nu zondag organiseert de stad een feestje op de site voor de officiële opening van het Blauwputplein met een extra grote editie van Camping Flamingo. Op het menu onder meer een markt met lokale handelaars, een kinderdorp met springkastelen en go-carts. (BMK)