Fontein Hooverplein klaar tegen zomer INTERACTIEVE WATERPARTIJ VAN 748.000 EURO MET DOORSNEDE VAN 18 METER BART MERTENS

01 februari 2018

Tegen de zomer kunnen Leuvenaars en toeristen genieten van een indrukwekkende fontein op het vernieuwde H. Hooverplein. De waterpartij zal interactief zijn met 'dansend water' in combinatie met duurzame LED-verlichting om de fontein extra in de verf te zetten. "Het definitieve ontwerp is klaar. Het gaat om een oud grondplan van de stad Leuven", zeggen de schepenen Dirk Robbeets (sp.a) en Dirk Vansina (CD&V).

Water brengt leven in een stad. Vanuit die gedachte begon het stadsbestuur van Leuven enkele maanden geleden aan een uitdaging waar je vanaf deze zomer niet meer naast kan kijken: een fontein met een doorsnede van 18 meter op het H. Hooverplein. Het definitieve ontwerp van bureau LINT is ondertussen klaar en de werkzaamheden zullen beginnen eind april. "Eigenlijk is het geen fontein maar een waterspeelfontein", zegt schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a). "De waterpartij wordt de blikvanger van het vernieuwde H. Hooverplein. Met een doorsnede van 18 meter en de integratie van de meest moderne technieken zal de fontein veel mogelijkheden bieden. Zo voorzien we duurzame LED-verlichting die van kleur kan veranderen. Er worden ook een zestigtal fonteinspuiters voorzien en eveneens waterverstuivers die de kinderen zonder enige twijfel veel plezier zullen bezorgen op warme zomerdagen. In totaal zal de waterpartij 748.000 euro kosten."





Elf stadspoorten

Het ontwerp zelf visualiseert de eerste stadsomwalling van Leuven. Die liep in een ver vervlogen tijd over het H. Hooverplein. "De fontein krijgt de vorm van het stratenplan van Leuven zoals Jacob van Deventer, de beroemde Nederlandse cartograaf, het in 1550 uittekende. Je zal in de tekening van de fontein kunnen zien waar de stadsomwalling lag, waar de stadspoorten zich bevonden en welke delen van de omwalling vandaag nog bestaan", zegt schepen van Toerisme en Erfgoed Dirk Vansina (CD&V). "De nieuwe fontein staat ook niet op zichzelf maar maakt deel uit van het project om de historische stadsomwalling opnieuw te visualiseren in de hele stad. De elf stadspoorten van de eerste stadsomwalling rond Leuven zullen ook opnieuw zichtbaar worden gemaakt met verlichte strips uit cortenstaal die worden verwerkt in de straten. De nog bestaande restanten van de omwalling zullen we eveneens restaureren, bijvoorbeeld in het stadspark, op de Hertogensite en in het Handbooghof."





Meer groen

Hoewel de fontein de blikvanger moet worden, krijgt ook de rest van het H. Hooverplein een make-over. Dat is ook het geval voor het aangrenzende M. Ladeuzeplein. Op dat plein zitten de werkzaamheden voorlopig op schema. "De twee grootste pleinen van Leuven krijgen een nieuw uitzicht met meer groen en meer zitbanken", zegt schepen Robbeets.





Meer terrassen

"Sinds de invoering van het circulatieplan heeft de auto op die pleinen plaats gemaakt voor voetgangers, fietsers en beleving. Water mocht uiteraard niet ontbreken en vandaar de indrukwekkende fontein. Zowel het H. Hooverplein als het Ladeuzeplein zullen nog deze zomer twee bijzonder aantrekkelijke pleinen worden voor de Leuvenaars en voor de bezoekers van de stad. Ook de handelszaken en de horeca gaan mooie tijden tegemoet want er zal veel meer ruimte zijn voor terrassen. Het is ook een goede zaak dat de fontein en de vele andere nieuwigheden de wekelijkse vrijdagmarkt of de jaarlijkse kermis absoluut niet zullen hinderen."