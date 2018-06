Fonske supportert voor... Spanje of KV Mechelen? 12 juni 2018

02u28 0

Het bekendste beeldje van Leuven is gehuld in twee sjaals met opvallende kleuren: geel en rood. Geen zwart dus en dat betekent dat Fonske momenteel een supporter is van Spanje en niet van onze Rode Duivels.





Het is niet bekend wie Fonske de sjaals cadeau heeft gedaan maar gezien Leuven populair is bij de Spanjaarden kan het zeker vanuit die hoek komen. Heel wat Spaanse studenten verblijven ook in Leuven in het kader van het Erasmus-project.





Een andere mogelijkheid is dat Leuven bezoek heeft gehad van supporters van KV Mechelen. Die club is traditioneel een rivaal van de Leuvense club OHL. Meer zelfs, volgend seizoen nemen ze het tegen elkaar op in 1B na de degradatie van KV Mechelen uit de hoogste voetbalklasse. (BMK)