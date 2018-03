Flesje GHB over gevangenismuur gegooid: vier man aangehouden 20 maart 2018

02u36 0 Leuven De Leuvense onderzoeksrechter heeft vier personen aangehouden nadat twee weken geleden een flesje GHB over de muur van de hulpgevangenis werd gegooid. Ze verschijnen vandaag voor de raadkamer. Onder hen de ouders van de gedetineerde die de opdracht gaf.

Op zondag 4 maart gooide een 41-jarige man uit Leuven omstreeks 16 uur een flesje van de vloeibare drugs GHB over de muur van de hulpgevangenis in de Maria Theresiastraat. Aan het flesje zat ook nog een zakje met speed bevestigd. De veertiger handelde in opdracht van een 29-jarige gedetineerde. Die had gevraagd om de drugs thuis bij zijn ouders op te pikken en het pakketje over de muur te mikken. Het flesje werd onderschept door een vijftiental gevangenen. Vier van hen werden onwel na het drinken ervan. Een gedetineerde moest zelfs afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Het ging om een 35-jarige man uit Haacht.





Camerabeelden

In tussentijd werd de twintiger vrijgelaten uit de gevangenis waar hij in voorlopige hechtenis zat voor andere feiten. Maar zijn vriend die het flesje bezorgde, werd herkend op camerabeelden en door een getuige. Daarop werden de twee mannen gearresteerd, net als de ouders van de twintiger. Die nam net voor zijn arrestatie een hoge dosis drugs in en werd eerst nog overgebracht naar het ziekenhuis. "Het toxicologische onderzoek is nog niet afgerond maar volgens alle verklaringen bevatte het flesje GHB", bevestigt parketwoordvoerster Sarah Callewaert. Het viertal verschijnt vandaag voor de raadkamer. (KAR)