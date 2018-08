Flashmob van zomerschool in M-Museum 24 augustus 2018

Dit jaar namen 120 anderstalige kinderen deel aan zomerschool 'Leuven speelt Nederlands'. Drie weken lang kregen de kinderen een voorbereiding op het nieuwe schooljaar van deskundige monitoren die gespecialiseerd zijn in taalstimulerend spelen. Aan de zomerschool was ook een infosessie rond meertalig opvoeden gekoppeld voor de ouders.





"Nu de eerste schooldag in aantocht is, toonden de deelnemers met een expo in M-Museum hoe ze Nederlands leerden op de zomerschool", zegt schepen Mohamed Ridouani (sp.a).





"De kinderen - tussen 5 en 7 jaar - werkten toe naar dit toonmoment en brachten hun activiteiten van de voorbije weken in beeld. Als kers op de taart verrasten ze met een flashmob in M-Museum."





(BMK)