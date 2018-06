Fit-o-meter uit de 21ste eeuw in Heverleebos 07 juni 2018

02u50 0 Leuven Sportschepen Erik Vanderheiden (CD&V) blijft investeren in infrastructuur. Zopas huldigde hij de vernieuwde fit-o-meter in Heverleebos in.

Het bekende parcours dateert al uit de jaren 70 van vorige eeuw, maar kreeg nu een grondige make-over. "De fit-o-meter - met startpunt aan de ingang van Heverleebos ter hoogte van de kruising van de Herendreef, Filosofenlaan en Beukenlaan - lijkt in niets meer op de vorige", aldus schepen Vanderheiden. "Geen ouderwetse oefeningen meer, wel fysieke opdrachten die aangepast zijn aan de hedendaagse manier van sporten, en die rekening houden met de inzichten van de moderne trainingsleer." Ook Hilde Robeyns van Sport Vlaanderen is blij met het resultaat. "Sporters beleven meer, en dat is zeker het geval in de vrije natuur. Dankzij de fit-o-meter kan je het plezier ontdekken van buiten fitnessen."





Sportieve stad

Leuvenaars zijn overigens sportieve mensen, zo blijkt uit de Stadsmonitor. In Vlaanderen sport 51 procent van de inwoners wekelijks. Maar Leuven doet het beter, met 54 procent. "We blijven werk maken van meer en betere sportvoorzieningen. Leuven telt het grootste aantal sporthallen en zwembaden in vergelijking met de andere centrumsteden", besluit schepen Vanderheiden.





(BMK)