Financiële steun voor OHL World Team Bart Mertens

22 februari 2019

10u00 0 Leuven Voetbalclub Oud-Heverlee Leuven krijgt voor het OHL World Team financiële steun van het Fonds Jo Vanhecke. “Dit fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, steunt projecten die de sociale integratie via het voetbal versterken en de veiligheid verhogen”, zegt Roel Van Olmen van OHL.

OHL richtte ruim een jaar geleden een vluchtelingenteam op: het OHL World Team. Dat deed de club in samenwerking met de integratiedienst en OCMW Leuven. Erkende en niet-erkende vluchtelingen krijgen zo de kans om minstens één keer per week te trainen en wedstrijden te spelen in de reguliere voetbalcompetitie. Een sportieve uitlaatklep maar het gaat verder want de spelers krijgen naast het veld ook begeleiding. “Die helpt hen in hun sociale integratie en in hun zoektocht naar huisvesting en werk. Ze kunnen bijvoorbeeld lessen Nederlands volgen waarop ook hun gezinsleden welkom zijn. Zo worden de spelersvrouwen steeds meer betrokken opdat ook zij in de clubgemeenschap worden opgenomen”, zegt Roel Van Olmen van OHL.

Voetbalgeweld

Het Fonds Jo Vanhecke gaat het OHL World Team nu ondersteunen met extra financiële middelen. Naast het project van OHL steunt het fonds ook nog zeven andere voetbalclubs. Jo Vanhecke stond aan de wieg van een gecoördineerde aanpak van voetbalgeweld. Na zijn overlijden namen zijn collega’s het initiatief een fonds op te richten om zijn nagedachtenis te eren.