Filmfestival plaatst mensen met beperking centraal 15 februari 2018

Leuven Leuven maakt zich op voor de achtste editie van het Disability Filmfestival. Van 12 tot 16 maart krijgt het publiek films te zien waarin de hoofdrol telkens vertolkt wordt door een acteur met een beperking.

"Via deze boeiende films willen we mensen meer bekendmaken met het thema 'handicap", zegt schepen Denise Vandevoort (sp.a). "We vinden het als stad belangrijk dat mensen met een beperking op een positieve en realistische manier in beeld worden gebracht."





"Mensen met een beperking zullen niet alleen centraal staan in de films zelf", aldus Pieter Verstraeten, mede-organisator van het festival. "We willen ook een toegankelijk evenement zijn waar personen met en zonder beperking elkaar kunnen ontmoeten. Zo worden bijvoorbeeld alle introducties vertaald door een tolk gebarentaal en voorzien we ook de mogelijkheid voor begeleiding van en naar het station. Ook aangepast vervoer behoort tot de mogelijkheden. Voorts worden twee films ondersteund door de app Earcatch."





Dit jaar kreeg het festival ook een jongerenluik, in de vorm van een samenwerking met lagere school Blauwput uit Kessel-Lo. Alle leerlingen uit de tweede graad worden getrakteerd op een vertoning en de leerkrachten krijgen de kans om deel te nemen aan een workshop. Meer informatie op www.disabilityfilmfestival.be.





(BMK)