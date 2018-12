Fikse celstraffen gevraagd voor vijf cannabisdealers Stefan Van de Weyer

14u19 0 Leuven Op de correctionele rechtbank in Leuven zijn voor vijf cannabisdealers celstraffen gevraagd gaande van 36 tot tien maanden cel. In de periode tussen begin oktober 2014 en midden december 2015 zouden ze actief zijn geweest in Diest. Een twintiger uit Zoutleeuw ging in Nederland drugs halen maar ook bij een andere beklaagde in Leuven en liet zijn vangst verkopen in een huis in Diest. Vier van de vijf beklaagden hebben twee maanden voorlopige hechtenis achter de rug en waren eerder al meermaals in contact gekomen met het gerecht.

De man uit Zoutleeuw werd bekeken als spilfiguur in deze zaak. Bij een huiszoeking uitgevoerd op 14 december 2015 werd bij hem 22 gram cannabis aangetroffen, bij een twintiger uit Leuven werd diezelfde dag 98 gram cannabis aangetroffen. Er stak bij deze laatste ook 7.000 euro cash in de koelkast. De Hagelander zou 475 gram cannabis hebben verkocht, volgens het openbaar ministerie minstens 550 gram. Hij reed met zijn wagen meermaals naar Nederland om drugs te kopen en kocht er ook aan bij de twintiger in Leuven. Hij financierde de aankoop van alle drugs, ging deze ophalen en voorzag ook plastic verpakkingen om deze in te verkopen. Via een pand waar twee twintigers in Diest woonden, werden de drugs aan de man gebracht. Daar werden 400 plastic zakjes om de drugs in te steken aangetroffen, één van de bewoners zei dat dit kerstversiering was. De procureur lachte dit weg.

“Deze vijf opereerden in vereniging, ze kenden een groot aantal afnemers, waarbij enkele minderjarigen, en verkochten grote hoeveelheden. Via een telefoontap werd gehoord hoe de man uit Zoutleeuw het had over de aankoop van één kilogram cannabis en dat er dagelijks voor 1.000 euro kon verkocht worden in Diest. Gezien het gevoerde telefonisch onderzoek, de observatie van de politie, de aangetroffen drugs en hun bekentenissen, vorder ik 36 maanden cel voor deze beklaagde. Voor de beklaagden die hun pand ter beschikking stelden en om er drugs te laten verkopen en acteerden als loopjongens vorder ik 30 maanden cel. Voor de jongeman die in Leuven drugs verkocht vraag ik 30 maanden cel en daarboven nog eens drie maanden cel voor verboden wapendracht. Er werden bij hem nog een boksbeugel en een omgebouwd wapen met geluidsdemper aangetroffen. Voor een man uit Kessel-Lo die voor 150 gram cannabis aankocht en verkocht, vorder ik tien maanden cel. Hij zat niet in de cel, maar zou dat gemoeten hebben. Hij lijkt zijn lesje niet geleerd te hebben gezien hij nadien betrapt werd met druggerelateerde feiten in Dendermonde en Charleroi”, wist de procureur des konings.

De advocaat van de man uit Zoutleeuw vroeg een straf met uitstel omdat zijn cliënt ondertussen tot inzicht was gekomen en sindsdien geen nieuwe feiten pleegde. Voor de man die drugs verkocht uit het Leuvense werd om een werkstraf gevraagd. “Hij zag tijdens zijn voorlopige hechtenis wat drugs allemaal kan aanrichten en pleegde sindsdien geen druggerelateerde feiten meer”, pleitte zijn advocaat. De drie anderen vroegen een werkstraf aan de Leuvense strafrechter.