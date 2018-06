Fikse boete voor verboden wapendracht 07 juni 2018

Een twintiger heeft in de Leuvense strafrechtbank een boete van 1.200 euro gekregen nadat hij op 17 maart van vorig jaar betrapt werd met een stroomstootwapen en twee schroevendraaiers in zijn bezit. Het stroomstootwapen en één schroevendraaier lagen in het portier aan de bestuurderszijde, de tweede schroevendraaier lag in het portier aan passagierszijde. De jongeman verklaarde dat hij in het verleden al eens overvallen werd, en zich veiliger voelde met de wapens binnen handbereik. Maar hij kwam zelf ook al eerder in aanraking met het gerecht, onder andere voor geweldpleging en verboden wapendracht. Daarom vond de rechter een stevige boete op zijn plaats. Betaalt hij die niet, dan moet hij negentig dagen de cel in. De wapens werden ook in beslag genomen. (SVDL)