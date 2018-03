Figuur van de week 10 maart 2018

Met bijna honderd zijn ze, de (ex-)inwoners van Diegem die de populaire pastoor Vital Orolé (87) een bezoekje willen brengen in revalidatiecentrum Sint-Jozef in Evere. De 'padre' werd midden vorige maand geopereerd aan de hartkleppen en moet nog op krachten komen. Om al dat bezoek in goede banen te leiden, stelde Diegemnaar en collega-pastoor Dan Gooris zich op als 'manager', met een bezoekerslijst. "Op die manier vermijden we een overrompeling in het ziekenhuis."