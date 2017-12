Fietswiel gestolen 02u44 0

Een patrouille van de Leuvense politie heeft in de nacht van zondag op maandag om 4 uur op de Naamsesteenweg een 48-jarige man uit Heverlee betrapt met een fietswiel in de hand. De veertiger gaf als uitleg dat zijn fietsband stuk was en dat hij dit wiel had gevonden aan het station. Even poolshoogte nemen maakte duidelijk dat de man het wiel uit een daar gestalde fiets had genomen. Hij werd vriendelijk verzocht het wiel terug te plaatsen. Tijdens een controle bleek dat de man cannabis en amfetamines op zak had. Er werd een proces-verbaal opgesteld.





(ADPW)