Fietster botst tegen wagen ADPW

03 december 2018

Zondagavond botste een fietser op de Bondgenotenlaan tegen een auto. De 62-jarige man uit Kessel-Lo reed met zijn fiets achter de auto en had te laat gezien dat de bestuurder van de auto wou afslaan, waardoor hij tegen de auto reed. Hij kwam door de klap ten val en werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op. De fietser vertoonde tekenen van alcoholintoxicatie maar slaagde er niet in om een ademtest af te leggen. Een bloedproef moet nu uitmaken of er effectief alcohol in het spel was.