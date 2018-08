Fietsstrook zorgt voor verwarring FIETSERS RIJDEN RECHT OP WAGENS AF DOOR ONDUIDELIJKE VERKEERSSITUATIE ANDREAS DE PRYCKER

13 augustus 2018

02u32 0 Leuven Fietsers die recht op het verkeer inrijden, het gebeurt met de regelmaat van de klok aan de Kapucijnenvoer. Veel fietsers hebben niet door hoe de verkeerssituatie precies in elkaar zit sinds de geverfde fietsstroken zijn aangebracht. "Het is de bedoeling dat fietsers de ventweg gebruiken aan het oude slachthuis. Zo worden gevaarlijke situaties vermeden", zegt schepen Dirk Robbeets.

Sinds korte tijd is er een fietspad geschilderd aan de Kapucijnenvoer, maar dat zorgt voor ongelooflijk veel heikele verkeerstoestanden. Als je de stad uitrijdt, stop het fietspad op een bepaald moment aan de rechterzijde. "Op dat ogenblik moeten zij de weg aan de Voer, aan het oude slachthuis, volgen. Ter hoogte van café De Vetten Os moeten ze langs de ventweg rijden. Zo kunnen zij daarna zonder gevaren de straat oversteken aan de lichten. Die route is veruit het veiligste en dat is sinds de herinrichting van het kruispunt altijd al zo geweest. Aan die ventweg staat trouwens een verkeersbord dat aanduidt dat de weg voor fietsers bedoeld is", vertelt schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a).





Fietsstrook loopt niet door

Eind juni werden er fietsstroken aangebracht op de Kapucijnenvoer, net zoals er bijvoorbeeld op de Tervuursesteenweg voordien ook al werden aangebracht. Het verschil is echter dat deze fietsstrook langs één zijde niet doorloopt en dat zorgt voor veel verwarring bij de fietsers. Regelmatig rijden er fietsers recht op wagens af, in de veronderstelling dat ze de beige fietsstrook moeten blijven volgen. Gevaarlijke situaties die wellicht enkel nog maar meer zullen gebeuren als de studenten weer in de stad zijn.





Situatie herbekijken

Schepen Robbeets verduidelijkt hoe zij de fietsstrook moeten inschatten. "Die beige afbakening is voor de fietsers die Leuven binnen rijden, maar niet voor fietsers die Leuven gaan verlaten. Die mensen moeten daar fietsen en niet op dat gedeelte van de Kapucijnenvoer, waar ze tussen het autoverkeer moeten laveren", verduidelijkt Robbeets.





Kandidaat-burgemeester Lorin Parys (N-VA) pleit voor een aangepaste verkeerssituatie. "De situatie aan de Kapucijnenvoer is al onduidelijk sinds de heraanleg. Je merkt niet meteen dat het zone 30 is en het lijkt net alsof ze de fietsers zijn vergeten. Dus weet je niet of je langs de kant van het oude slachthuis moet fietsen, op straat of op de suggestiestrook die maar langs een kant ligt. We vragen dus dat de situatie herbekeken wordt en de fietssuggestiestrook tot aan de ring wordt doorgetrokken", aldus Parys.