Fietsster valt op verkeersdrempel 04 april 2018

Een 49-jarige vrouw uit Boortmeerbeek is maandagnamiddag even voor 17 uur met een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis, nadat ze in de Leopold Decouxlaan in Wilsele met haar fiets ten val was gekomen.





De vrouw hield aan de valpartij een hoofdwonde over. De vrouw viel nadat ze op een verkeersdrempel de controle over haar stuur verloor.





(ADPW)