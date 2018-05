Fietsster raakt zwaargewond 18 mei 2018

Een 86-jarige fietsster uit Heverlee is op het fietspad op de Erasme Ruelensvest ten val gekomen met haar elektrische fiets. Dat gebeurde toen de vrouw op het tweerichtingsfietspad enkele andere fietsers kruiste. Het slachtoffer werd met een ambulance overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis. Ze was zwaargewond, maar niet in levensgevaar. (ADPW)