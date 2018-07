Fietsster naar ziekenhuis na aanrijding 05 juli 2018

Op het kruispunt van de Wijgmaalsesteenweg en de Vinkstraat in Wakkerzeel bij Haacht is dinsdagavond omstreeks 20 uur een verkeersongeval gebeurd. Een auto, komende uit de Vinkstraat, kwam op het kruispunt in aanrijding met een fietsster die de Wijgmaalsesteenweg volgde in de richting van Leuven. Deze laatste kwam ten val en werd gewond aan het hoofd. De 41-jarige vrouw uit Leuven werd overgebracht naar UZ Gasthuisberg. (ADPW)