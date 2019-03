Fietsster naar ziekenhuis na aanrijding ADPW

20 maart 2019

12u40 0

Een 47-jarige fietsster uit Leuven werd woensdagmorgen omstreeks 8.30 uur met een ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. De vrouw was in de Groefstraat op het kruispunt met de Remyvest in aanrijding gekomen met een personenauto. Ze kwam daarbij ten val en liep lichte verwondingen op.