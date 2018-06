Fietsster lichtgewond 27 juni 2018

Een 60-jarige fietsster uit Wijgmaal werd maandag omstreeks 16 uur aangereden in het Wijveld in Wijgmaal. De vrouw reed in de Driesstraat richting het Wijveld. Op het kruispunt werd ze aangereden door een 33-jarige man uit Wijgmaal in zijn auto. De fietsster werd lichtgewond overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis. Er was geen alcohol in het spel. (KAR)