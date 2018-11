Fietsster houdt bloedneus over aan kapotte remmen ADPW

05 november 2018

Een 21-jarige fietsster uit Lommel werd maandagochtend even na 10 uur met een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis. De dame reed op de Erasme Ruelensvest bergaf richting Naamsepoort, toen plotseling beide remmen van haar fiets het begaven. Ze besloot daarom het struikgewas in te rijden, in een poging om te stoppen. De bestuurster kwam daardoor ten val. Ze hield er een bloedneus en bloedend gezicht aan over.