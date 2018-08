Fietsster gewond bij aanrijding 08 augustus 2018

Een 42-jarige vrouw uit Kessel-Lo werd dinsdagochtend even na 8 uur met een ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg, nadat ze lichtgewond was geraakt bij een verkeersongeval op het kruispunt van de Désiré Mellaertstraat en de Stadionlaan. Het slachtoffer verplaatste zich met de fiets en kwam in aanrijding met een personenauto. De fietsster kwam ten val en liep schaafwonden op aan een arm en een been. (ADPW)