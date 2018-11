Fietsster gewond bij aanrijding met tienjarige voetganger ADPW

29 november 2018

17u48 0

Een 40-jarige fietsster uit Heverlee raakte maandagmorgen omstreeks 8 uur gewond toen ze op de Naamsesteenweg in Heverlee in aanrijding kwam met een tienjarige voetganger die de rijbaan overstak. De bestuurster van de fiets kwam ten val en sloeg met het achterhoofd tegen de grond. Ze werd met een ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. Ze was niet levensgevaarlijk gewond. De jonge voetganger was erg onder de indruk van het gebeuren, maar was schijnbaar niet gewond.