Fietsster gewond bij aanrijding met auto

05 april 2019

13u45

Een 17-jarige fietsster uit Lubbeek is donderdagavond om 19.30 uur door haar moeder met de auto overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis, nadat ze in de Pastoor Eeckelaerslaan in Kessel-Lo in een ongeval betrokken raakte. De tiener kwam ter hoogte van het kruispunt met de Kortrijksestraat in aanrijding met een personenwagen en ging met een klap tegen de grond. Zij hield aan de valpartij een gezwollen lip, schaafwonden op één been en een mogelijk gebroken pols over.