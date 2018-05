Fietsster en auto botsen 09 mei 2018

Op de Wijgmaalsesteenweg in Wilsele kwam het maandagmiddag tot een aanrijding tussen een fietsster en een auto. De 66-jarige bestuurder uit Wilsele was gestopt om voorrang te verlenen aan een auto die uit de Remylaan kwam. De 73-jarige fietsster uit Kessel-Lo kwam uit de tegenrichting en had niet opgemerkt dat de auto terug vertrok toen zij de Remylaan wou indraaien. Ze kwam ten val en werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. (ADPW)