Fietsster botst met auto 24 januari 2018

Een 35-jarige fietsster uit Kessel-Lo raakte dinsdagochtend even voor 8 uur gewond toen ze bij het al fietsend oversteken van de Tiensesteenweg ter hoogte van de Tivolistraat in aanrijding kwam met een personenauto. Die auto kwam vanuit de tegenrichting aangereden en had de fietsster niet opgemerkt. De vrouw ging door de klap tegen de grond. Ze hield aan de val een pijnlijke rug en een bebloed aangezicht over. Het slachtoffer werd met een ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. De vrouw was niet in levensgevaa (ADPW)