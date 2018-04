Fietsster belandt in ziekenhuis na aanrijding 17 april 2018

02u56 0

Een 24-jarige studente uit Brugge is gisteren even voor de middag met lichte verwondingen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. De vrouw verplaatste zich met de fiets toen ze op het kruispunt van de Halvestraat met de Brouwersstraat in Leuven werd aangereden door een auto die rechtsaf draaide. Het slachtoffer klaagde van pijn aan de linker enkel. Ze had ook enkele schaafwonden in haar gezicht.





(ADPW)