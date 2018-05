Fietsster (59) aangereden 16 mei 2018

Een 59-jarige vrouw uit Bertem raakte dinsdagmorgen omstreeks 8 uur lichtgewond toen ze in de Naamsestraat in Leuven bij een aanrijding betrokken raakte. De dame fietste door de Naamsestraat, waar ze ter hoogte van de Eugéne Gilbertstraat werd aangereden door een bromfietser die deze straat indraaide. Daarbij raakte de bestuurder van de bromfiets de fietsster die daardoor ten val kwam. De vrouw raakte gewond aan de enkel en in het aangezicht. Ze werd met een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis. De bromfietser ging er na de aanrijding vandoor. Er werd een proces-verbaal wegens vluchtmisdrijf opgesteld. (ADPW)