Fietsster (28) overleden na ongeval met vrachtwagen 12 juni 2018

02u28 0 Leuven Op het kruispunt van de Van Waeyenberghlaan met de Tervuursestraat is gisterenmorgen een fietsster onder de wielen van een vrachtwagen terechtgekomen. De 28-jarige vrouw overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Het ongeval brengt de discussie over zwaar vervoer in de binnenstad alweer aan de oppervlakte.

Heeft zwaar vervoer nog wel een plaats in de Leuvense binnenstad? Die vraag komt alweer pijnlijk op de agenda na een zwaar ongeval op het kruispunt van de Van Waeyenberghlaan met de Tervuursestraat. Een vrouw van 28 kwam met haar fiets onder de wielen van een zware vrachtwagen terecht. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht waar ze overleed aan haar verwondingen.





Dode hoek

Mogelijk gaat het om een dode hoekongeval maar dat moet nog worden bevestigd door het onderzoek van het Leuvense parket. De vrachtwagenbestuurder was niet onder invloed maar moest wel zijn rijbewijs inleveren voor 15 dagen. De dood van de vrouw brengt de discussie over zwaar vervoer in de binnenstad opnieuw aan de oppervlakte. Meerdere partijen stelden al dat zware vrachtwagens geen plaats hebben in het centrum van de stad. Herhaaldelijk werd er al gesproken over een overlaadstation om goederen aan de rand van de stad over te laden in kleinere bestelwagens.





Schepen Dirk Robbeets (sp.a) pleit voor een oplossing op Vlaams niveau om te komen tot duidelijke regels voor alle steden en gemeenten. (BMK)