Fietsspiraal niet meer voor dit jaar NMBS zoekt nog altijd naar aannemer na faillissement vorige

11 november 2018

17u15 0 Leuven De NMBS heeft nog altijd geen nieuwe aannemer gevonden om de laatste werken aan de fietsspiraal aan het station van Leuven te voltooien. “We zitten in de fase van het contacteren”, zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols. De ingebruikname is daarom niet meer voor dit jaar.

Oorspronkelijk was de ingebruikname van de fietsspiraal bedoeld voor januari 2018 maar de deadline schoof telkens op. Eerst door een constructiefout in Polen, daarna door het faillissement van een aannemer afgelopen zomer. Toen werd nog gemikt op eind september van dit jaar maar ook dat bleek geen haalbare kaart. De NMBS is sinds augustus op zoek naar een geschikte aannemer om de laatste aanpassingen te doen. “We zitten momenteel in de fase van het contacteren van een aannemer. Daarna moeten we als publieke onderneming nog bepaalde procedures doorlopen alvorens de werken aan te vatten”, zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols.

Concreet gaat het om de fietsbrug over de sporen waar nog een tussenstuk moet worden geplaatst dat uitgeeft op het hellend vlak aan het oude seinhuis. Daarnaast moet het publiek sanitair nog afgewerkt worden. “Twee zaken die gingen gebeuren door een aannemer uit Zonhoven maar die is afgelopen zomer failliet verklaard. Het zijn geen ingrijpende werken maar ze moeten wel gebeuren. We willen het zo snel mogelijk doen maar een timing is er dus nog niet. Het neemt allemaal wat meer tijd in beslag dan gepland”, moet ook Crols vaststellen. Het project loopt op die manier meer dan een jaar vertraging op. Ondertussen moeten fietsers nog steeds met de fiets aan de hand door de tunnel onder de sporen.

De stad Leuven heeft 1,9 miljoen euro in het project gepompt. De fietsspiraal zelf kost 1,4 miljoen euro. De andere 500.000 euro wordt gebruikt voor aanpassingswerken aan het aanpalende seinhuis van de NMBS, waar de spiraal deels tegen werd gebouwd. De doorsteek moet voor een vlotte fiets- en voetgangersverbinding zorgen tussen de Martelarenlaan in Kessel-Lo en het stadscentrum.

Met een gemiddelde helling van 4 procent, een lengte van 145 meter en breedte van 3,5 meter overwint de fietsspiraal een hoogteverschil van bijna 6 meter. Door de zachte hellingsgraad zullen niet enkel (bak)fietsen vlot naar boven kunnen maar ook mensen met een rolstoel. De spiraal werd ook voorzien van een anti-sliplaag.

De werken in het station aan de perrons vlotten wel daarentegen. Perrons 1, 2 en 3 krijgen er een nieuwe duurzamere bedekking. De werken aan perron 1 en de zijperrons zijn ondertussen achter de rug. Momenteel wordt er gewerkt aan perron 2 en 3. Verwacht wordt dat die klaar zullen zijn tegen het voorjaar.