Fietsspiraal loopt zware vertraging op CONSTRUCTIEFOUT IN POLEN STAD STELT AANNEMER IN GEBREKE KIM AERTS

19 februari 2018

02u24 115 Leuven De fietsspiraal aan het Martelarenplein in Leuven zal ten vroegste in augustus in gebruik worden genomen. Januari bleek al langer geen haalbare kaart, maar door een constructiefout in Polen zal het eerste deel van de fiets- en voetgangersverbinding pas in mei geleverd worden. De stad heeft de aannemer in gebreke gesteld.

Het eerste deel van de fietsspiraal moest normaal al een maand geleden het Martelarenplein bereikt hebben, maar een constructiefout in Polen gooide roet in het eten. "Ze hebben dat ginder in elkaar proberen zetten maar de twee stukken bleken niet te passen. Met het stuk dat aan de betonzijde wordt gemonteerd zou iets mis zijn. Dat moet nu opnieuw gemaakt worden en dat vergt tijd", weet Dirk Robbeets (sp.a), schepen van Openbare Werken. "Het eerste deel zal dus pas in mei geleverd worden, het tweede deel in augustus. De aannemer heeft ons dat beloofd. Ondertussen is er al een aantal voorbereidende werken gebeurd aan het seinhuis", aldus de schepen, die de aannemer in gebreke gesteld heeft voor de vertraging.





Seinhuis

De stad Leuven heeft 1,9 miljoen euro in het project gepompt. De fietsspiraal zelf kost 1,4 miljoen euro. De andere 500.000 euro wordt gebruikt voor aanpassingswerken aan het aanpalende seinhuis van de NMBS, waar de spiraal deels tegen wordt gebouwd. De doorsteek moet voor een vlotte fiets- en voetgangersverbinding zorgen tussen de Martelarenlaan in Kessel-Lo en het stadscentrum. Met een gemiddelde helling van 4 procent, een lengte van 145 meter en breedte van 3,5 meter overwint ze een hoogteverschil van bijna 6 meter. Door de zachte hellingsgraad zullen niet enkel (bak)fietsen vlot naar boven kunnen maar ook mensen met een rolstoel. De spiraal zal ook van een anti-sliplaag voorzien zijn. De nieuwe traphelling en de fietslussen worden ingeplant op de bestaande trapstructuur. De huidige trap zal dienen als fundament voor de nieuwe constructie.





Uitzonderlijk vervoer

Niet alleen de constructie van de spiraal blijkt een huzarenstuk, ook het transport vanuit Polen zal dat zijn. "Het zal het grootste transport ooit zijn dat Leuven komt binnengerold", maakt schepen Robbeets zich sterk. Dat uitzonderlijk vervoer in mei en augstus zal begeleid worden door de Leuvense politie. "Voor het deel dat ons grondgebied betreft", zegt politiewoordvoerster Stephanie Gille. "De route moet op voorhand doorgegeven worden en dan zorgen wij dat de rijbaan vrij zal zijn."