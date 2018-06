Fietssnelweg wordt 800 meter korter GEHEKELDE 'KNIKJES' IN HET PARCOURS MOETEN ERUIT ANDREAS DE PRYCKER

18 juni 2018

02u33 0 Leuven De F3, de fietssnelweg tussen Leuven en Brussel, wordt rechtgetrokken. Drie 'knikjes' op Kortenbergs grondgebied worden weggewerkt met onder meer een fietstunnel, waardoor het traject achthonderd meter korter zal worden. Het project heeft een prijskaartje van 2,6 miljoen euro.

Na veel gepalaver is het eindelijk zover: de drie knikjes in de fietssnelweg worden weggewerkt. Het gaat om de kleinere knikjes in de Zavelstraat en Kouterstraat, en de grote knik in de Everbergstraat. Eens die ingreep achter de rug is, moet het voor fietsers nog vlotter gaan en veiliger worden tussen Leuven en Brussel. "De F3 wordt op deze manier aantrekkelijker voor nog meer mensen", aldus Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).





"De F3 volgt in Kortenberg voornamelijk de HST-spoorlijn", pikt burgemeester Chris Taes (CD&V) in. "Maar op enkele plaatsen wijkt het fietspad af van dit traject om een baan over te steken. De fietser wordt dan omgeleid. Dit zijn de zogeheten knikjes van Kortenberg. Naast een knikje aan het station van Erps-Kwerps en de kruising met de Zavelstraat, is er ook nog een grote knik: vanaf de Everbergstraat via de Kwerpsebaan richting station van Kortenberg."





Meer fietscomfort

Uit een eerdere bevraging van fietsers die van deze route gebruikmaken, blijkt dat velen van hen fietstunnels willen op de plaats van de knikjes. "Het is ook logisch dat fietsers daar vragende partij voor zijn", vindt Tom Dehaene, gedeputeerde voor Mobiliteit. "Zo'n tunnels verhogen de verkeersveiligheid omdat fietsers niet langer de straat hoeven over te steken. Hij rijcomfort gaat er om diezelfde reden op vooruit, want de fietser hoeft niet meer te vertragen of gebruik te maken van minder comfortabel ingerichte oversteekplaatsen. En een tunnel levert ook tijdswinst op - het traject wordt immers achthonderd meter ingekort."





De werken worden opgesplitst in twee fases, waarvan de eerste op 17 september start. In die fase wordt onder meer de NMBS-parking in Erps-Kwerps en de doorsteek ter hoogte van de Kouterstraat aangepakt, alsook de kleine knik over de Zuurbeek. In een tweede fase wordt de knik ter hoogte van de Zavelstraat en de grote knik (Everbergstraat) weggewerkt. Maar hier is de gemeente nog volop bezig met de onderhandelingen voor de grondverwerving. "Na de werken fietst men van de Everbergstraat tot aan het station van Kortenberg via een gloednieuwe fietsinfrastructuur van vier meter breed en met een lengte van 850 meter langs het spoor: vlot, comfortabel en veilig", besluit schepen van Openbare Werken Bart Nevens (N-VA). De totaalkost van het project bedraagt zo'n 2,6 miljoen euro.