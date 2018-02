Fietsers tegen autodeuren 28 februari 2018

Een 55-jarige vrouw is gistermiddag gewond geraakt toen ze op de Diestsesteenweg ter hoogte van de Carrefour Express tegen een openzwaaiend autoportier fietste en viel. Ze klaagde van pijn in de liesstreek, een schouder en de nek. Haar verwondingen waren niet levensbedreigend. Ze werd naar het UZ Gasthuisberg gebracht voor controle.





In Kessel-Lo is, eveneens gistermiddag, een 43-jarige vrouw uit Lubbeek overgebracht naar het UZ Gasthuisberg, nadat ze in de Koning Albertlaan tegen een openzwaaiend autoportier was gefietst. Het slachtoffer ging tegen de grond en klaagde van hoofdpijn. Haar verwondingen waren niet levensbedreigend. (ADPW)