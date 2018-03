Fietsers komen ten val op spekgladde ondergrond 03 maart 2018

Een 18-jarige studente uit Wilsele kwam op de spekgladde Grote Markt met haar fiets ten val. Het meisje raakte niet meer recht. Ze werd overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis. Omdat er tijdens de vaststellingen van het ongeval nog enkele fietsers tegen de grond gingen, werd de Grote Markt enige tijd afgesloten tot de strooidiensten hun werk hadden kunnen doen. Op de Waversebaan in Heverlee kwam een jonge fietser ten val. Hij liep een hoofdwonde op en moest naar het ziekenhuis. Op het Lijnloperspad in Wilsele ter hoogte van de Duitse brug, kwam een dame ten val met haar fiets. Op de Celestijnenlaan in Heverlee ging een jonge fietser onderuit. Het slachtoffer werd voor verzorging naar het UZ Gasthuisberg gebracht. In de Pleinstraat in Heverlee kwam een 16-jarige fietser uit Bierbeek met zijn fiets ten val. Hij viel tegen een geparkeerde auto waardoor de spiegel afbrak. Een 48-jarige vrouw uit Lubbeek kwam op de hoek van de Locomotievenstraat en Smidsestraat in Kessel-Lo ten val met haar fiets. Ze viel op haar schouder en hoofd. Ze werd overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis. (ADPW)