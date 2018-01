Fietsers gewond 26 januari 2018

Een 29-jarige fietsster uit Heverlee is gistermiddag met een ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg nadat ze op de Leuvense Vismarkt betrokken raakte in een aanrijding met een auto. Het slachtoffer verplaatste zich met een bakfiets. Op de Vismarkt kwam het tot een aanrijding tussen fiets en auto. De vrouw klaagde over pijn in een heup.





Een 53-jarige fietser uit Kessel-Lo raakte gisterochtend even na 8 uur gewond toen hij op het kruispunt van de Philipslaan met de Tiensesteenweg in aanrijding kwam met een auto. De aanrijding deed zich voor toen de auto de Philipslaan wilde inrijden. De fietser die in dezelfde richting reed, zag plots de wagen voor hem op het fietspad staan, probeerde nog uit te wijken, maar reed toch op de achterzijde van het voertuig in. Vervolgens viel hij op de grond. De achterruit van de auto was door de klap gebarsten. Het slachtoffer werd met een ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. Zijn verwondingen waren niet levensbedreigend. (ADPW)