Fietsers gewond 16 juli 2018

Een 27-jarige fietsster uit Scherpenheuvel-Zichem werd zaterdag omstreeks de middag met lichte verwondingen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg in Leuven. De vrouw, die op het fietspad richting Eénmeilaan reed, knalde ter hoogte van de op- en afrit van de autosnelweg op het Vuntcomplex in Kessel-Lo tegen een voertuig. Ook een 41-jarige man uit Holsbeek werd zaterdagnacht met lichte verwondingen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. De man was ter hoogte van de oversteekplaats voor fietsers aan het Provinciaal Domein in Kessel-Lo ten val gekomen. (BMK)