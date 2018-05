Fietsers gewond bij botsingen 14 mei 2018

02u40 0

Een 33-jarige fietser uit Leuven reed zaterdag tegen het portier van een auto op de Diestsesteenweg. De 43-jarige bestuurder uit Leuven had niet gezien dat er een fietser aan kwam en opende zijn portier om uit te stappen. De fietser viel door de klap op straat maar kwam er met schaafwonden vanaf. In de Koning Leopold I-straat kwam het tot een aanrijding tussen een fietser en een auto.





Een 59-jarige fietser uit Leuven werd langs rechts ingehaald door een auto waarna deze links afsloeg. De fietser kon niet tijdig remmen en reed achteraan tegen de auto waardoor hij ten val kwam. Wanneer de fietser de bestuurder aansprak vond deze dat de Leuvenaar maar beter moest uitkijken en hij reed door. De politie werd ingelicht en het fietsteam kon de bestuurder van de auto verderop in het centrum tegenhouden.





Het ging om een 23-jarige man uit Grimbergen. Er werd proces-verbaal opgesteld door de politie.





(ADPW)