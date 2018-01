Fietsers botsen 27 januari 2018

03u11 0

Een 23-fietsster uit Damme werd vrijdagochtend met een ziekenwagen overgebracht naar het Leuvense Heilig Hartziekenhuis. Zij was even na 8 uur in de Koning Albertlaan in aanrijding gekomen met een 13-jarige fietser uit Kessel-Lo en daarbij tegen de grond gegaan. Zij raakte gewond aan een knie en de kin. De scholier raakte niet gewond. (ADPW)