Fietser valt 27 januari 2018

03u11 0

Een 26-jarige fietser uit Leuven werd vrijdagochtend met een hevig bloedende hoofdwonde overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis. De man was even voor 8 uur in de Bondgenotenlaan ten val gekomen toen hij met het stuur van zijn fiets een tijdelijk verkeersbord raakte dat de vrijdagmarkt afsloot.





(ADPW)