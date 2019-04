Fietser valt nadat pakje tussen voorwiel terechtkomt ADPW

02 april 2019

15u57

Een 20-jarige student uit Zoersel werd maandagnamiddag even na 16 uur met een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis, nadat hij in de Dirk Boutslaan in Leuven met zijn fiets ten val was gekomen. De man had een pakje bij zich dat tijdens het fietsen tussen zijn voorwiel terechtkwam. Daardoor ging hij tegen de grond. Hij hield aan de valpartij een bloedende wenkbrauw, een schaafwonde aan de lip en een pijnlijke hand over.