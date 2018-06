Fietser onderuit gereden in Wilsele 09 juni 2018

Op de Aarschotsesteenweg in Wilsele raakte vrijdagmiddag rond 12.30 uur een 55-jarige fietser gewond bij een aanrijding.





Een dertiger uit Schaarbeek die er met de auto reed, merkte ter hoogte van apotheek Adriaens de man te laat op en kon een botsing niet meer vermijden.





De fietser ging tegen de vlakte en had last van pijn aan het hoofd en de nek. Hij werd ter plaatse verzorgd en daarna overgebracht naar het UZ Gasthuisberg in Leuven. (SVDL)